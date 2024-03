Russie : un avion militaire se crashe près de Moscou avec 15 passagers à bord

Un avion de transport militaire russe, transportant 15 personnes, s'est écrasé ce mardi dans la région d'Ivanovo, au nord-est de Moscou.

Une catastrophe et des questions. Un avion militaire russe s'est écrasé avec 15 personnes à bord, ce mardi 12 mars. Des vidéos, publiées sur les réseaux sociaux, montrent un avion dont l'une des ailes semble en feu.

Over the city of Ivanovo a plane caught fire and crashed. It appears to be an IL76 plane. Whether the plane was shot down or if there is another cause for the crash remains to be seen. pic.twitter.com/mgRstU35PQ

