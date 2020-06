Vidéo : à 13 ans, il capture un requin-tigre de près de 400 kilos

Un jeune Américain de 13 ans a capturé un imposant requin-tigre lors d’une sortie de pêche à Port-Aransas, au Texas.

Micah Harless participait à une virée de pêche avec son père lorsqu’il a commencé à enrouler le requin. S’en est suivie une lutte de près de cinq heures entre l’animal et l’adolescent, aidé par son père et les autres participants à la sortie.

A leur arrivée à Port-Aransas, le requin-tigre a été déchargé du bateau de plaisance pour être pesé. La compagnie organisatrice des sorties de pêche a publié une vidéo sur sa page Facebook montrant le malheureux requin être hissé pour être pesé. Résultat : le spécimen mesurait un peu plus de 3 mètres pour près de 400 kilos (900 livres).

Micah Harless et son père ont fait savoir qu’ils projetaient de partager la viande du requin aux personnes présentes sur le bateau.

Une capture polémique

Si le jeune Texan est ravi de son «exploit», de nombreuses voix se sont élevées contre une telle pratique, relate Fox News. Sous les publications Facebook, de nombreux internautes soulignaient qu’ils auraient dû relâcher le requin-tigre plutôt que le laisser mourir. Ils «devraient être laissés dans l’eau, marqués et relâchés. La meilleure partie de la capture d’un énorme requin comme celui-ci est de le voir être relâché et s’éloigner dans l’eau», peut-on lire ainsi. «Superbe capture ! Mais ça me brise le cœur que ce gros requin n’ait pas été relâché», abonde un autre internaute.

Retrouvez toute l'actualité sur les requins ICI