Les attaques de requin ont augmenté dans le monde en 2023, selon un bilan annuel

Si les requins sont menacés d’extinction, leurs attaques ont augmenté au cours de l’année 2023. Aux États-Unis, 36 morsures ont été recensées, ce qui représente plus de la moitié du bilan annuel.

L’International Shark Attack File (Isaf) de l’Université de Floride a révélé dans son bilan annuel que 69 offensives «non provoquées» de requins avaient été dénombrées dans le monde. Ce sont six de plus qu’en 2022.

Les recherches de l’Isaf comptabilisent uniquement les attaques «non-provoquées» dans leur inventaire. La base de données mondiale a isolé les attaques «provoquées», c’est-à-dire les morsures qui surviennent après qu’un humain se soit rapproché intentionnellement d’un squale, ou a nagé dans une zone où des appâts sont utilisés pour attirer les requins.

Parmi les 69 offensives recensées dans le monde, 10 ont entraîné la mort des victimes. Quatre personnes sont décédées en Australie, deux aux États-Unis, puis une aux Bahamas, en Égypte, au Mexique et en France, dans la région d’outre-mer de la Nouvelle-Calédonie.

Les squales plus proches des côtes

De manière contradictoire, l’augmentation des attaques ne signifie pas que les requins sont plus nombreux ou deviennent plus agressifs, a expliqué le co-auteur de l’étude Gavin Naylor à l’AFP. Il a même expliqué que le nombre de squales «a baissé». Une étude publiée dans la revue Nature en 2021 signalait que les populations de requins et de raies tout autour du monde avaient chuté de 71% depuis 1970. Cependant, plusieurs facteurs font qu'ils s'orientent vers les côtes maritimes.

Si les pêcheurs déclarent observer de plus en plus de requins pendant leurs sorties en mer, c’est parce que la surpêche et le réchauffement des eaux provoquent le rapprochement des squales sur les côtes pour chasser, a expliqué Gavin Naylor.

L’amélioration de la qualité de l’eau est également une explication aux animaux aquatiques qui se rapprochent des côtes. C’est pour cette raison que des requins-taureaux ont été aperçus sur les côtes new-yorkaises en 2023, provoquant le renforcement des patrouilles anti-requins du côté de Long Island.

La péninsule d’Eyre en Australie du Sud, un endroit isolé très prisé par les surfeurs, a été le lieu de trois attaques mortelles de squale. L’essor de la population de phoques a poussé les requins blancs à rejoindre le bord de mer. Les sportifs ont donc un contact plus rapproché avec les animaux marins, mais l’isolement du lieu diminue les chances de prise en charge rapide des victimes.