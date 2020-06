Le Grimsvötn, volcan islandais, est proche de l'éruption

La terre tremble dans le nord de l'Islande, où plus de 3.000 secousses ont agité les sismographes ces trois derniers jours. Selon des scientifiques, une éruption se prépare pour un volcan situé dans le sud de l'île.

Les autorités ont fait savoir que le Grímsvötn, volcan le plus actif de l'île boréale, pourrait connaître sa prochaine éruption, la première depuis 2011. Des taux de dioxyde de soufre particulièrement élevés ont été enregistrés, indiquant la présence du magma à faible profondeur.

Si l'éruption du volcan Eyjafjallajökull, en 2010, avait provoqué la formation d'un immense nuage de fumée et semé le chaos dans le ciel européen pendant un mois, avec plus de 100.000 vols annulés et huit millions de passagers bloqués, les risques, cette fois, sont jugés plus faibles.

Two strong #earthquakes in Northern #Iceland today. First one was 5.3M at around 1500GMT and the second one 5.8M at 1923GMT - both were felt across the northern part of Iceland. @almannavarnir declared uncertainty phase after first one and warned about larger quakes. pic.twitter.com/yUMrTnWq6U

— Gisli Olafsson (@gislio) June 20, 2020