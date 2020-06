Vidéo : de rares images montrent le cruel dressage des «éléphants à touristes» en Thaïlande

Stressés, enfermés, maltraités : une vidéo illustrant la violence du dressage des éléphanteaux destinés à être employés dans la lucrative industrie du tourisme en Thaïlande a été diffusée par des écologistes, qui exhortent à l'arrêt immédiat de ces pratiques.

Un éléphant n'obéit pas naturellement, il se soumet. Pour le dresser à des fins touristiques, le mahout (dompteur) utilise la technique du «phajaan» qui consiste à «briser son esprit».

Séparé de sa mère, soumis à un stress important, il est enfermé dans un étroit enclos, maintenu par des chaînes et des cordes, d'après ces images filmées en caméra cachée l'année dernière en Thaïlande et publiées mercredi par le groupe britannique de défense des animaux World Animal Protection (WAP).

La vidéo montre le mahout piquer le jeune pachyderme avec une tige surmontée d'une pointe aiguisée en métal pour lui faire comprendre les commandes de base, ce qui provoque parfois des saignements.

Distressing content EVERY ELEPHANT in captivity at tourist venues has gone through the 'crush’. This cruel industry is part of the global wildlife trade. #EndWildlifeTrade pic.twitter.com/sQSWQc0oOb

— World Animal Protection (@MoveTheWorld) June 24, 2020