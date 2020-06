Glasgow : 6 blessés dans une attaque, le suspect abattu

Six personnes, dont un policier, ont été blessées dans une attaque ce vendredi à Glasgow. Le suspect a été abattu par les forces de l'ordre.

«L'individu sur lequel la police a ouvert le feu est mort. Six autres personnes blessés sont à l'hôpital, dont un policier, qui se trouve dans un état critique mais stable», a indiqué sur Twitter un responsable de la police écossaise, Steve Johnson.

UPDATE 15:25 ACC Steve Johnson said: "The individual who was shot by armed police has died. Six other people are in hospital for treatment to their injuries including a police officer, who is in a critical but stable condition.

— Police Scotland (@policescotland) June 26, 2020