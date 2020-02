Paris : les militants d'Extinction Rebellion installent leur ZAD sur une barge du canal de l'Ourcq

Deux jours après avoir mené une action de sabotage sur le site de la cimenterie Lafarge, sur les quais de Seine, les militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion squattent désormais les barges de Lafarge, à Pantin (93).

Prêts à camper pour la nuit, plusieurs activistes – membres du mouvement écologiste Extinction Rebellion – ont en effet installé leur ZAD («Zone à défendre») dans l'une des barges de la cimenterie Lafarge, située le long du péripéhrique nord, sur le canal de l'Ourcq, à Pantin (93).

«On fait un petit feu de joie et un petit barbecue [...] sur les barges de Lafarge qui servent à fabriquer le béton armé», a ainsi témoigné Franck, l'un des porte-paroles du mouvement, qui assure que cette action pacifique dénonce l'existence là d'une usine à béton. «Le béton représente à lui seul 8 % des émissions mondiales de CO2», explique-t-il.

Depuis lundi dernier, plusieurs dizaines de militants écologistes mènent diverses actions «coup de poing» sur plusieurs sites franciliens, appartenant notamment au groupe Lafarge. Sous le nom «Fin de chantiers», leurs happenings ont pour but de dénoncer les méfaits de l'industrie de la construction.

«Les ressources naturelles de sable extractibles pour le BTP sont quasiment toutes épuisées» ont alerté les militants d'Extinction Rebellion, qui soutiennent que «les fonds marins et les rivières sont maintenant massivement exploités». «Des écosystèmes sont ravagés, la biodiversité menacée», peut-on lire sur leurs pancartes.

Pour rappel, le mouvement Extinction Rebellion était à l'origine d'un grand rassemblement en octobre dernier, place du Châtelet (1er) à Paris, bloquant la circulation de tout un quartier pendant plusieurs jours. Plusieurs dizaines de militants avaient planté leur tente et passé plusieurs nuits sur place.

Sur les barges de #Lafarge qui servent à fabriquer le béton armé, nous on fait un petit feu de joie et... un petit barbecue, tiens !





En direct de Pantin pour #FinDeChantiers de @xrfrance qui n'en finit pas de finir... Et on vous attend demain#Lafarge construire à en crever pic.twitter.com/VRX69Na9QX

— Franck XR (@XrFranck) February 19, 2020