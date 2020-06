Vidéo : un robot-dauphin pour remplacer l'animal dans les parcs aquatiques

Divertir les humains tout en protégeant les animaux des parcs aquatiques ? C'est possible, selon deux entreprises récemment récompensées par l'association Peta, qui proposent de remplacer les dauphins par des robots plus vrais que nature.

Edge Innovations (spécialiste de la conception, du développement et de la production de technologies marines complexes) s'est allié à Geo AR Game, une pointure dans le domaine de la réalité augmentée. Ensemble, les deux entreprises ont conçu un robot-dauphin d'un réalisme saisissant.

This is nuts. I think if I'd seen this video without the audio track, I wouldn't have known...https://t.co/HMSBHKIbaU

