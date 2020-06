Beyoncé appelle les Noirs à aller voter car «leurs vies en dépendent»

Beyoncé a reçu le prix humanitaire aux BET Awards, qui célèbrent les artistes et les sportifs afro-américains, ce dimanche 28 juin, pour son travail caritatif.

La chanteuse a tenu à dédier son prix aux manifestants qui se mobilisent aux Etats-Unis contre le racisme. «Je veux dédier ce prix à tous mes frères là-bas, à toutes mes soeurs qui m'inspirent, marchent et luttent pour le changement. Vos voix sont entendues et vous prouvez à nos ancêtre que leurs luttes n'ont pas été vaines. Maintenant, nous avons encore une chose à faire pour marcher dans notre véritable pouvoir, et c'est de voter», a-t-elle affirmé.

«Je vous encourage à continuer d'agir, à changer et à démanteler un système raciste et inégal», a-t-elle ajouté. «Il y a des gens qui comptent sur nous pour rester à la maison pendant les élections locales et les primaires qui se déroulent dans les Etats du pays. Nous devons voter comme si notre vie en dépendait, car c'est le cas.»

«Son activisme demande justice pour les vies noires»

L'engagement de l'artiste envers la communauté noire a aussi été souligné par Michelle Obama, qui lui a remis le prix. «Vous pouvez le voir dans tout ce qu'elle fait, de sa musique qui donne la voix à la joie noire et à la douleur noire, à son activisme qui demande justice pour les vies noires», a déclaré l'ancienne Première dame.

Lors des précédentes éditions, le boxeur Mohamed Ali, le producteur de musique Quincy Jones ou encore l'acteur Denzel Washington ont aussi reçu le prestigieux Humanitarian Award.

