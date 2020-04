Beyoncé donne 6 millions de dollars contre le coronavirus et ses conséquences psychologiques

Une star engagée. Beyoncé a fait don de 6 millions de dollars contre le Covid-19 et ses conséquences psychologiques.

La somme sera notamment reversée à des organisations communautaires locales. Un choix que la première femme noire tête d'affiche au célèbre festival Coachella explique sur son site internet : «Les communautés qui manquaient déjà de fonds pour l'éducation, la santé et le logement sont maintenant confrontées à des taux d'infection et de mortalité alarmants. Et elles n'ont pas accès au dépistage ni à des soins de santé équitables».

Une partie de ce don sera également reversée à l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ainsi qu'à l'Alliance nationale sur les maladies mentales (NAMI) «afin de fournir des services de bien-être mental à Houston [la chanteuse est née là-bas, ndlr], New-York, la Nouvelle-Orléans et Détroit». «Nous vivons une époque sans précédent et il faudra que nous fassions des efforts collectifs pour faire la différence», conclue-t-elle.

Pour faire ce don, Beyoncé s'associe, via son initiative BeyGOOD, au fonds de secours #startsmall du fondateur de Twitter Jack Dorsey. Ce dernier a annoncé mardi 7 avril faire un don d'un milliard de dollars pour la lutte du Covid-19.

«Le virus tue toutes les personnes noires»

Beyoncé était intervenue, samedi 9 avril, lors du concert caritatif «One World : Together At Home» initié par Lady Gaga et pour but de soutenir le personnel soignant. Elle y avait dénoncé la surmortalité de la communauté afro-américaine : «Le virus est en train de tuer les personnes noires à un rythme alarmant aux Etats-Unis» s'était-elle indignée. En effet, certains chiffres tendent à prouver que la communauté noire est particulièrement touchée aux Etats-Unis. Ce qui pourrait s'expliquer par les inégalités dont souffre la société américaine.