Journée mondiale des ovnis : trois vidéos inoubliables qui ont marqué les esprits

Ce jeudi 2 juillet a lieu la Journée mondiale des ovnis, ces objets volants non identifiés qui depuis des lustres parcourent les cieux, de jour comme de nuit. Si l'événement peut prêter à sourire, ces phénomènes mystérieux intriguent pourtant autant qu'ils fascinent. Retour sur trois vidéos d'observation qui ont définitivement marqué les esprits.

etrange ballet lumineux à phoenix (1997)

Ce sont des images qui ont marqué toute une génération dans les années 1990. Le 13 mars 1997, dans le ciel de Phoenix en Arizona (Etats-Unis) des milliers de témoins observent un étrange ballet lumineux. A l'époque, les services d'urgence ont littéralement été pris d'assaut.

Surtout, le gouverneur de l’Arizona, Fife Symington, avait nié tout phénomène inexplicable ne faisant que relayer l'explication officielle de l'US Air Force selon laquelle il s'agissait de fusées éclairantes de l'armée de l'air américaine.

Quelques années plus tard, le gouverneur est pourtant revenu sur les faits en reconnaissant avoir menti et en expliquant qu’il craignait le déclenchement d’une panique générale. Le plus stupéfiant, c'est qu'il a admis avoir observé lui-même un gigantesque et silencieux objet en forme de boomerang.

Cet événement n'est pas sans rappeler l'étrange vague belge qui désigne une série d'observations d'ovnis qui a eu lieu chez nos voisins de 1989 à 1991. Les vidéos de ces observations belges manquent malheureusement et subsistent surtout des photos. La chaîne belge RTL info est toutefois revenue sur cet incident l'année dernière à l'occasion des trente ans des apparitions.

Le tout est d'autant plus étrange que tous ces phénomènes semblent s'inscrire dans une vague d'observations bien plus large menée en Europe durant la décennie, dont la France. A ce sujet, cette autre archive de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, est particulièrement intéressante.

L'ovni de Nellis (1995)

En février 1995, l’émission de télévision américaine «Hard Copy» a diffusé la vidéo d’un objet filmé au-dessus de la base de missiles de Nellis.

Ce film très célèbre a été vu par des millions de personnes et tous ceux qui l'ont vu sont restés subjugués. Le fait qu’il s’agisse d’un film militaire, analysé et épluché par de nombreux chercheurs en fait une référence absolue en matière de phénomène volant non identifié.

L’enregistrement aurait été exfiltré par un ancien opérateur radar de la base. Il se décompose en deux parties. La première montre un objet qui vole au-dessus d’une chaîne de montagnes éloignée avant de changer de direction et de se diriger vers la caméra. L’opérateur de la caméra s’efforce alors de faire le point sur l’objet en approche. Sur la deuxième partie, l'objet change de forme. Pendant un instant, il fait face à la station radar comme s’il se livrait à une forme de surveillance avant de faire demi-tour et de s’éloigner. «Mais qu’est-ce que c’est que ça» s’exclame un militaire qui commente. «D’où est-ce que ça vient ?» demande une autre voix.

Là encore, cette observation en rappelle une autre, faite vingt ans plus tard en 2015. Non seulement l'objet filmé ressemble étrangement à l'ovni de Nellis, mais la surprise des pilotes est elle aussi très analogue.

images stupéfiantes en italie (2003)

En Italie en 2003, près d'un pont appelé Ponte Giulio situé dans la ville de Montereale Valcellina (Frioul), un énorme vaisseau circulaire est observé de façon très nette.

L'objet fait plusieurs tours sur lui-même, comme s'il était en opération de reconnaissance. Analysé par des experts en vidéo, il a été prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un montage, ni d'une superposition d'images. Ce qui est d'autant plus troublant car, comme le dit en commentaires le journaliste «l'ovni ressemble étrangement à ceux que l'on peut voir dans des séries télévisées des années 1980». Sur certaines séquences, sa vitesse a pourtant été estimée à 20.000 km/h.

Enfin, ce n'est pas la première fois que cette zone de l'Italie a été survolée par des ovnis. Un phénomène similaire y a en effet été constaté en 1998, suivant ce qu'indique cette archive du journal local Oggi Treviso.

