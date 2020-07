Une petite fille de 5 ans battue à mort par sa marraine

Elle la surnommait affectueusement «Nana». Une petite fille de 5 ans est décédée le 26 juin dernier, au Texas (Etats-Unis), après avoir été violemment battue par sa marraine chez qui elle était venue passer quelques jours.

Selon la famille de la fillette, originaire de Louisiane, elle est arrivée chez sa marraine, qu'elle surnommait affectueusement «Nana», le lendemain de la fête des pères. Cinq jours plus tard, la petite Daviana était morte, rapporte WWLTV.

Alertée, la police de la ville d'Orange a été dépêchée en urgence au domicile de la femme de 32 ans. A son arrivée, cette dernière était en train pratiquer un massage cardiaque à sa filleule pour tenter de la réanimer, en vain.

Une première autopsie a révélé que la petite fille, qui présentait de nombreuses ecchymoses sur le corps, souffrait d’un «traumatisme craniocérébral, notamment des fractures du crâne, une hémorragie sous-durale et des contusions du tronc cérébral».

La jeune femme aurait raconté aux forces de l’ordre avoir découvert Daviana inconsciente et froide, après s’être réveillé. Elle aurait ensuite expliqué que les marques présentes sur les bras, la poitrine, et le visage de la petite fille étaient due à des piqûres de moustiques et qu'elle s'était blessée à la tête en tombant.

Également interrogé par la police, son fils, âgée de 11 ans, a quant à lui donné une toute autre version des faits. Présent au domicile, il a affirmé auprès des policiers avoir entendu mais aussi vu de ses propres yeux sa mère s’en prendre violemment à Daviana, en l’étouffant et en la battant.

Accusée du meurtre de sa filleule, la femme, dont on ignore si elle a plaidé coupable ou pas, a été emprisonnée dans l’attente de son jugement.

