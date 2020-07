Coronavirus : Le Royaume-Uni accélère son déconfinement

Le 23 mars dernier, le Royaume-Uni rejoignait la longue liste des pays qui se confinaient pour éviter la propagation du coronavirus. Ce 4 juillet, après une grande majorité de ses voisins européens, le déconfinement s'accélère pour un «retour à la vie aussi normale que possible».

Ainsi, les rassemblements entre personnes de foyers différents seront désormais autorisés. De leur côté, les pubs, cinémas, bars, hôtels, bibliothèques et lieux religieux pourront rouvrir leurs portes, en respectant certaines règles sanitaires. Comme en France lors de son déconfinement, plusieurs secteurs restent fermés, comme les boîtes de nuit, les casinos, les piscines ou encore les salons de tatouages.

Sans imposer quoi que ce soit, le gouvernement demande aux travailleurs qui le peuvent de continuer à rester chez eux, en télétravail. Les transports en commun sont ouverts, à condition que les utilisateurs portent des masques pendant leurs trajets. En revanche, concernant les enfants, les autorités britanniques veulent faire en sorte que tous les élèves retournent à l'école en septembre, et non pas pour les derniers jours de l'année scolaire. Certains peuvent cependant s'y rendre, à condition que les écoles soient en mesure de s'adapter aux règles sanitaires en vigueur.

Un déconfinement qui ne touche pas tout le monde

Avec les vacances estivales qui approchent, la question des voyages est également importante. S'il est autorisé de se rendre à l'étranger, une quarantaine de 14 jours sera imposée au retour dans le pays. Il en va de même pour les étrangers qui comptent se rendre au Royaume-Uni dans les semaines à venir.

Cependant, ces mesures de déconfinement ne seront pas appliquées sur tout le territoire. En effet, la ville de Leicester, qui connaît une augmentation importante des cas de coronavirus, a vu son confinement être renforcé. Les commerces non essentiels, ouverts depuis quelques semaines, ont fermé, ainsi que les écoles. Les autorités veulent limiter les risques après des premières mesures prises tardivement. Avec plus de 43.000 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe, devant l'Italie, la France et l'Espagne.

Retrouvez toute l'actualité du coronavirus ICI