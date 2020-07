Carlos Ghosn : la somme colossale dépensée pour organiser sa fuite

Selon l’agence de presse Reuters, l'ex-dirigeant de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, aurait déboursé l'an passé pas moins de 862.500 dollars, soit environ 764.000 euros, pour s'échapper du Japon et se réfugier au Liban.

Cette somme colossale aurait été effectuée par virement, à une entreprise appartenant à l'un des deux hommes qui l'auraient aidé dans sa fuite.

Un dossier déposé mardi 7 juillet devant le tribunal fédéral du Massachussets rapporte en effet que des virements électroniques ont été effectués depuis un compte bancaire à Paris vers Fox Fox LLC. Le document indique deux transferts d'argent effectués en octobre dernier, l'un de 540.000 dollars, et un deuxième de 322.500 dollars. Cette société est gérée par Peter Taylor et un de ses frères, Olivier. L'autre homme impliqué dans la fuite de Carlos Ghosn serait leur père, Michael Taylor, un ancien des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée. Peter et Michael ont tous les deux été arrêtés à Harvard le 20 mai dernier.

Les complices présumés risquent eux aussi de fuir

Le dossier ne révèle pas combien la famille a touché pour l'opération, mais les procureurs affirment que cela apporte «des preuves supplémentaires» qu'ils avaient les moyens de fuir la justice. La justice a réclamé que les trois hommes, qui présentent des risques de fuite, restent détenus. Peu de temps avant cette révélation, les Taylor avaient en effet émis une requête auprès d'un juge américain pour demander leur libération sous caution, tentant ainsi d'éviter leur extradition vers le Japon.





Tokyo a effectivement demandé à entendre les Taylor après la fuite, en décembre dernier, de Carlos Ghosn à Beyrouth au Liban. Il fuyait alors la justice nippone qui l'avait assigné à résidence pour des délits financiers qu'il a toujours niés.