L’hamster européen est classé en danger critique d’extinction sur la nouvelle liste rouge publiée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Autrefois abondant dans toute l'Europe et en Russie, le rongeur a aujourd'hui quasiment disparu de son aire de répartition.

Plus précisément, l'hamster européen (Cricetus cricetus) a disparu des trois quarts de son habitat d’origine en Alsace, d’au moins un tiers de son aire de répartition en Allemagne et de plus de 75% de son aire de répartition en Europe de l’Est.

Ce déclin des populations s’explique principalement par une chute du taux de reproduction. Alors qu’elles avaient en moyenne 20 petits chaque année au cours de la majeure partie du XXe siècle, les femelles ne semblent plus produire aujourd’hui que 5 à 6 descendants par an.

L’expansion des plantations en monoculture, le développement industriel, le réchauffement climatique ou encore la pollution lumineuse, sont autant de facteurs pouvant expliquer cette réduction des taux de reproduction.

Et si rien ne change, «l’espèce pourrait disparaître au cours des 30 prochaines années», selon l'UICN.

alerte rouge pour les lémuriens et les baleines franches

La liste rouge s’inquiète également du sort des lémuriens de Madagascar : 103 des 107 espèces encore en vie sont menacées, «principalement en raison de la déforestation et de la chasse», et 33 d'entre eux sont en danger critique (dernière catégorie avant l'extinction), comme le Sifaka de Verreaux et le Microcèbe mignon, le plus petit primate du monde.

Dans le reste de l'Afrique, environ 53% des espèces de primates (54 sur 103) sont également menacées d’extinction, comme le Colobe à longs poils, vivant sur la côte occidentale d’Afrique.

Sur la liste rouge figure également la baleine franche de l'Atlantique nord, victime de collisions avec les navires mais aussi du réchauffement des océans. Elle est passée de la catégorie en danger à la catégorie en danger critique d’extinction. Fin 2018, il restait moins de 250 adultes. En sept ans, la population totale a diminué d’environ 15%.

La Liste rouge de l’UICN atteint aujourd’hui les 120.372 espèces. Parmi elles, 32.441 correspondent à des espèces menacées d’extinction.