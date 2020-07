Belgique : le port du masque obligatoire sous peine d'une amende de 250 euros

A partir de ce samedi 11 juillet, le port du masque sera obligatoire dans de nombreux lieux publics en Belgique, sous peine de sanctions pénales.

Il ne sera plus possible d'entrer dans les supermarchés, les cinémas, les salles de conférences, les musées, les bibliothèques ou encore les bâtiments de justice, non-équipé du tissu de protection. Tout comme à l'intérieur des lieux de culte et des salles de spectacle.

En cas de non-port de masque dans ces établissements, les citoyens belges s'exposeront à une amende de 250 euros. Les commerçants qui ne respectent pas la mesure risqueront 750 euros de contravention, ainsi que la fermeture de leur établissement. En cas de récidive, la sanction pourra monter jusqu'à 4.000 euros, et une peine de prison allant de 8 jours à trois mois. Seul les enfant de moins de 12 ans seront exemptés de l'obligation.

Jusqu'à présent, le masque n'était imposé que pour les professions en contact avec du public et les transports en commun. L'extension de l'obligation fait suite à la recommandation d'un groupe d'experts de l'Exit Strategy (le plan de déconfinement, ndlr). «Si l’épidémie devait reprendre, nous pourrions prendre des mesures supplémentaires. (...) Ce n’est pas drôle mais ce sera peut-être un jour nécessaire», a averti la première ministre de la Belgique, Sophie Wilmès sur RTBF.

Le pays connaît une augmentation de contaminations au Covid-19 chez les jeunes de 20 à 29 ans.