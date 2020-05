Même en cas de seconde vague, la Belgique ne se reconfinera pas

Le ministre belge de l’Intérieur a affirmé dimanche que le pays ne remettrait pas en place des règles strictes de confinement anti-coronavirus, même en cas de seconde vague.

La Belgique avait pris des mesures sensiblement identiques à celles appliquées en France à partir de la mi-mars, avant de les alléger au début du mois de mai. Une situation qui a permis aux hôpitaux, selon Pieter De Crem, de ne pas avoir eu à refuser de soins médicaux aux personnes.

Pour autant, si l’épidémie venait à s’amplifier de nouveau suite au déconfinement, il ne serait pas question de reprendre les mêmes décisions, en confinant encore le pays. «S’il y a une deuxième vague, je pense que nous nous trouverons dans une situation différente (à celle de mars), grâce aux tests et au traçage. Je pense que nous pouvons exclure le fait de devoir revenir aux mesures strictes», a-t-il indiqué à la chaîne VTM Nieuws.

La Belgique est le pays le plus touché par le Covid-19 en Europe, par rapport à sa population. Sur 11,5 millions d’habitants, plus de 57.000 ont été atteints et près de 9.300, à ce jour, en sont morts (soit 81 décès pour 100.000 habitants, la France en compte 42,1 ; les Etats-Unis 29,4).

Le gouvernement belge va se réunir avec les dirigeants régionaux et des experts économiques et médicaux le 3 juin prochain pour discuter d’un nouvel assouplissement des règles. Les restaurants et les activités de loisir pourraient ainsi peut-être rouvrir.