Espace : un trou noir géant capable d'avaler un soleil chaque jour

Un trou noir géant, appelé J2157, aurait un si grand appétit qu'il pourrait dévorer l'équivalent d'un Soleil par jour, explique une équipe d'astronomes.

Parmi les trous noirs les plus massifs de l'Univers, ce trou noir aurait une masse équivalente à 34 milliards de Soleil. «La masse du trou noir est environ 8.000 fois supérieure à celle de celui qui se trouve au centre de la Voie lactée», explique le chercheur Christopher Onken, de l'Université nationale australienne (ANU), dans un communiqué.

«C'est le plus gros trou noir jamais observé aussi tôt dans l'histoire de l'Univers », explique le chercheur. Il serait situé à environ 12, 5 milliards d'années lumière de la Terre. A l'instar des dieux voraces de la mythologie Grecque, le trou noir aurait un appétit si monstrueux qu'il pourrait engloutir une masse solaire par jour. «Si le trou noir de la voie lactée voulait grossir autant, il devrait avaler deux tiers de l'ensemble des étoiles de notre Galaxie», ajoute le chercheur.

L'équipe de Christopher Onken a découvert le trou noir en 2018, et a été particulièrement surprise de la rapidité de sa croissance. Les chercheurs ont utilisé le télescope ESO au Chili, qui permet d'obtenir des données détaillées sur les masses des trous noirs. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.