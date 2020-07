La fonte des glaces du Mont-Blanc révèle des traces du crash d'un avion en 1966

Des journaux indiens provenant probablement du crash d'un avion en 1966 ont été retrouvés sur le massif du Mont-Blanc, du fait de la fonte des glaces.

Parmi la poignée de journaux retrouvés, certains titres annoncent l'élection d'Indira Gandhi en tant que première femme Premier ministre de l'Inde en 1966, et la seule à ce jour d'ailleurs, indique The Guardian. Les exemplaires indiens du National Herald et du Economic Times étaient probablement à bord du Boeing 707 de la compagnie Air India qui s'était écrasé sur le massif le 24 janvier 1966, faisant alors 177 victimes.

La douzaine de journaux a été trouvée par Timothe Mottin, dirigeant du café et restaurant la Cabane du Cerr. Le lieu est situé à 1.350 mètres d'altitude près du centre de ski de Chamonix, mais aussi à 45 minutes à pied du glacier des Bossons, où l'avion s'était mystérieusement écrasé. Le jeune homme de 33 ans a déclaré qu'il avait eu de la chance de trouver les journaux, car la glace dans laquelle ils avaient été enfermés venait probablement de fondre.

le massif devoile peu a peu ses secrets

«Ils sont en train de sécher, mais ils sont en très bon état [...] Vous pouvez les lire», a-t-il déclaré. Une fois ceux-ci secs, la découverte rejoindra sa collection d'objets, exposée dans son café, provenant du crash. En effet, Timothe Mottin n'en est pas à sa première trouvaille et a affirmé qu'il préférait partager celles-ci avec les visiteurs plutôt que de les «cacher dans un grenier en attendant de les vendre».

A ce jour, la découverte la plus remarquable dans le Massif fut celle d'une boîte d'émeraudes, de saphirs et de rubis, en 2013, d'une valeur comprise entre 130.000 et 246.000 euros. Elle proviendrait aussi de l'accident de 1966. Des restes humains avaient été trouvés dans la région en 2017, mais ils pourraient aussi bien provenir du même crash que de celui d'un autre avion indien, le Malabar Princess, en 1950.

