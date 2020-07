Coronavirus : le vaccin, cible des espions russes ?

Les services de renseignements russes sont accusés par le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada d'être à l'origine de cyberattaques ciblant les recherches concernant un vaccin contre le coronavirus.

Le processus, expliqué par le quotidien anglais The Daily Telegraph, serait le suivant : les hackers envoient des courriels en se faisant passer pour des personnes connues des chercheurs qu'ils veulent pirater. Ces faux courriels les invitent à se connecter sur des sites internet contrefaits, qui ressemblent à des pages d’universités existantes par exemple. Une fois sur le site, ils se connectent avec leur identifiant et leur mot de passe, livrant ces informations aux hackers.

«Le groupe menaçant connu sous le nom d'APT29» ou encore des «Ducs» ou de «Cozy Bear», «opère presque certainement dans le cadre des services de renseignement russes», ont affirmé dans un communiqué, l'organisme gouvernemental britannique chargé de la cybersécurité (NSCS), et son homologue canadien, le Centre de la sécurité des télécommunications. Le communiqué ne précise pas quelles organisations ont été touchées ni si des informations ont effectivement été volées. Le quotidien britannique The Guardian rapporte que les recherches sur le vaccin n'ont pas été affectées par ces attaques présumées.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a jugé «totalement inacceptable que les services de renseignement russes ciblent ceux qui travaillent à la lutte contre la pandémie de coronavirus».

Le Kremlin a pour sa part démenti ses informations. «Nous n'avons aucune information sur qui a pu hacker des sociétés pharmaceutiques ou des centres de recherches en Grande-Bretagne», selon Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, cité par l'agence de presse d'Etat Tass.

Une course au vaccin s'est mise en place depuis l'apparition de la pandémie : les Etats-Unis, la Chine et le Royaume-Uni, notamment, font partie des pays suceptibles de découvrir un vaccin dans les plus brefs délais.