Le vaccin contre le coronavirus de Moderna en phase finale de test

Le vaccin américain contre le Covid-19 développé par le laboratoire Moderna doit entrer dans la dernière phase de test avant la fin du mois.

Le vaccin, développé par l'équivalent américain de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et l'entreprise Moderna, doit désormais être testé sur 30.000 personnes. L'étude devrait durer jusqu'à octobre 2022, mais des résultats préliminaires devraient être communiqués bien avant cette date. «Notre but est d'avoir un vaccin disponible pour la distribution d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine», envisage même Stephen Hoge, le président de Moderna, au micro de CBS.

Mardi 14 juillet, les chercheurs américains en charge de l'expérimentation de ce vaccin ont rapporté les résultats de la première phase de test, rapporte CBSNews. Et ce qu'ils ont observé sur les 45 patients volontaires est globalement positif.

«Les volontaires ont développé ce que l'on appelle des anticorps neutralisants dans leur sang, à un niveau comparable à celui trouvé dans les personnes qui ont survécu au Covid-19, selon ce qu'a rapporté l'équipe de recherche dans le New England Journal of Medicine», écrit le site d'information. Si ces résultats suscitent de l'espoir, ils doivent néanmoins être pris avec réserve.

Ils résultats ont été qualifiés de «bonnes nouvelles» par Anthony Fauci, l'immunologue à la tête de la cellule de crise de l'administration américaine sur le coronavirus.

Ce potentiel vaccin américain est l'un des processus les plus avancés pour trouver une solution à l'épidémie de coronavirus. Mais ce n'est pas le seul. «Environ deux douzaines de vaccin potentiels contre le coronavirus en sont à des stades différents de développement à travers le monde. Les traitements développés par la Chine et l'université Oxford entament également la dernière phase de test», toujours selon CBS.