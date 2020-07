Vidéo : un homme attaqué par un goéland à chaque fois qu'il rentre chez lui

Chaque jour, c'est le même calvaire qui se reproduit. Dès qu'il entreprend d'entrer chez lui, un Ecossais se fait attaquer par un goéland ultra agressif.

Calum Gow a diffusé sur son compte Twitter une vidéo témoignant de sa mésaventure. On peut y voir le volatile s'élancer du toit de la maison de sa victime, foncer sur elle en lui rasant la tête et tenté de la mordre. Le jeune homme, désormais rompu à ce type d'attaque, esquive le goéland et se réfugie rapidement chez lui de peur de faire de nouveau les frais de l'animal.

Aye coronavirus has been bad and all that but have you had to live in fear about going into your own house because of a seagull??? pic.twitter.com/mGUzxgXEhV

— Gowzer (@calumgowx) July 15, 2020