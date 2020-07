Coronavirus : Donald Trump défend le port du masque comme un geste «patriotique»

Le président des Etats-Unis Donald Trump a soutenu lundi le port du masque face au coronavirus comme un geste "patriotique", après avoir longtemps affiché une position ambiguë sur cette question sensible.

"Beaucoup de gens disent qu'il est patriotique de porter un masque quand il est impossible d'exercer la distanciation sociale. Et personne n'est aussi patriote que moi, votre président préféré", a-t-il écrit dans un tweet illustré par une photo de lui-même portant un masque.

"Nous sommes unis dans notre effort pour vaincre l'invisible virus chinois", a-t-il ajouté, utilisant un nom qu'il affectionne pour imputer à la Chine la responsabilité de la maladie.

Le milliardaire républicain est apparu en public avec un masque pour la première fois seulement le 11 juillet, plusieurs mois après le début de la pandémie qui a fait plus de 140.000 morts aux Etats-Unis.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020