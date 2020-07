Vidéo : un «homme de fer» résiste aux coups des policiers à Portland

Il est surnommé «l'homme de fer» ou encore «Captain Portland». Un Américain vétéran de la marine a fait le buzz sur internet. Sur une vidéo filmée samedi soir à Portland (Oregon), en marge d'une manifestation contre le racisme et les violences policières, on peut le voir recevoir plusieurs coups de matraque sans broncher.

Christopher David, âgé de 53 ans, a affirmé à The Independant qu’il voulait juste parler avec les officiers fédéraux car il avait le sentiment que ces derniers «ne prenaient pas leur serment professionnel au sérieux, ou qu’ils le compromettaient».

Federal police strike protester with baton, use pepper spray and tear gas outside courthouse in Portland pic.twitter.com/VX2xTVaaYq — Zane Sparling (@PDXzane) July 19, 2020

Sur la séquence diffusée sur les réseaux sociaux, le quinquagénaire s'approche des forces de l'ordre, se poste devant eux et reçoit de violents coups de matraque au niveau des bras et des jambes. «J’ai tenu bon et je suis resté là, a-t-il confié au média britannique. Je n’ai rien fait de provocateur». Il a affirmé qu’il aurait pu tenir plus longtemps s’il n’avait pas reçu de bombe au poivre en plein visage.

A la fin de la séquence, Christopher David, seulement équipé d'un sac à dos contenant sa carte d’identité et son portefeuille, a fait demi-tour et s’est dirigé vers la foule avec les majeurs en l’air en direction des officiers fédéraux.

Une intervention chirurgicale sur sa main vendredi

Sur Twitter, le manifestant a déclaré que sa main «était plutôt abîmée». «Le chirurgien a mis une attelle pour le moment mais il semble que des plaques, des vis et/ou des épingles m'attendent vendredi».

A KOIN06, une chaîne de télévision de Portland, il a confié avoir deux fractures à la main. «Je suis un homme en surpoids de 53 ans sous anticoagulant et j'ai beaucoup de dommages physiques à cause de l'armée, donc je ne suis pas du tout en acier», a-t-il plaisanté auprès du média américain.

My hand is pretty damaged. The hand surgeon splinted it for now, but it looks like plates, screws and/or pins await me on Friday. — Tazerface (@Tazerface16) July 19, 2020

D’après The Independent, des agents fédéraux des douanes, de l’immigration et du service de protection de la sécurité intérieure ont été déployés sur ordre de Donald Trump avec comme mission de protéger les bâtiments fédéraux. Ces derniers jours, des responsables de l’Etat et locaux ont pointé du doigt leur utilisation pour réprimer les manifestations.

Pour Christopher David, leur déploiement est conçu pour «inciter à la colère, à la division, au chaos et aux émeutes». S’il reconnait que les manifestants avaient un comportement plus agressif samedi soir, il a jugé la réaction des officiers fédéraux «incroyablement disproportionnée».

Les coups reçus n’ont en tout cas pas brisé la volonté de l’ancien militaire qui a fait part de son intention de revenir manifester mais de manière différente : «J'ai prévu de revenir. Ils ne m'arrêteront pas», a-t-il tweeté.