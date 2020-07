Le couple d’américains qui avaient pointé des armes sur des manifestants a été inculpé

Le couple d'Américains qui étaient sortis de chez eux et avaient pointé leurs armes vers des manifestants «Black lives matter» a été inculpé en début de semaine.

«Il est illégal de brandir des armes de façon menaçante contre ceux qui participent à des manifestations non violentes, et bien que la situation n'ait heureusement pas dégénéré tragiquement, ce type de comportement est inacceptable à Saint-Louis», a déclaré la procureure.

Les deux avocats sexagénaires doivent être incuplés d’utilisation illégale d’une arme et d’agression au quatrième degré, selon le Guardian.

«Nous devons protéger le droit de manifester pacifiquement et toute tentative de l'entraver en faisant de l'intimidation ne sera pas tolérée», a ajouté la procureue, en demandant à que le couple soit contraint de suivre un programme de rééducation.

Retweetée par le président Donald Trump, une vidéo montrant Mark et Patricia McCloskey brandissant un fusil d'assaut et un pistolet au passage d'un cortège devant chez eux avait provoqué de nombreuses réactions le mois derniers, qu’elles soient favorables ou négatives.

A couple has come out of their house and is pointing guns at protesters in their neighborhood #StLouis #lydakrewson pic.twitter.com/ZJ8a553PAU

— Daniel Shular (@xshularx) June 29, 2020