Le test cognitif que Donald Trump se vante d'avoir réussi sert à déceler les signes de démence

Donald Trump a-t-il raison de mettre en avant son test cognitif ? Le président américain s'est vanté lors d'une interview avoir réussi un examen, démontrant selon lui qu'il possède des capacités exceptionnelles. Mais depuis que la difficulté du test a été questionné par un journaliste de Fox News, les interrogations sont nombreuses.

«Ce n'est pas le plus difficile des tests. Il y a des images, on vous demande ce que c'est, et c'est un éléphant», a ainsi attaqué Chris Wallace dans une interview face au pensionnaire de la Maison Blanche le 19 juillet. Si ce dernier a répliqué que les dernières questions étaient beaucoup plus ardues, d'autres médias se sont intéressé au dossier.

Chris Wallace to Trump on Trump's cognitive test: "Well, it's not the hardest test. It shows a picture and it says, 'what's that'. And it's an elephant." pic.twitter.com/7hnZphc1Rp

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 19, 2020