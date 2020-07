Donald Trump reprend les briefings sur le coronavirus : à quoi faut-il s'attendre ?

Une manière de relancer sa campagne ? Alors que le coronavirus aux Etats-Unis continue de faire des ravages, avec près de 4 millions de cas recensés depuis le début de l'épidémie, Donald Trump va reprendre ses briefings réguliers sur la maladie dans les prochains jours.

Après plusieurs semaines pendant lesquelles il prenait la parole pour donner les avancées de la lutte contre le Covid-19, le président américain avait stoppé l'exercice aux alentours de mai. Cela correspondait à une chute du nombre de cas, et lui permettait de montrer au public que le pire était bel et bien passé. Mais depuis, le nombre de malades et de morts à recommencer à grimper, pour dépasser les 140.000 décès le 18 juillet dernier.

En chute libre dans les sondages, en difficulté suite à des révélations qui viennent d'un ancien conseiller et de sa nièce, moqué après son meeting raté à Tulsa (Oklahoma), Donald Trump souhaite donc reprendre la main dans cette campagne avant les élections du 3 novembre prochain. Sans possibilités d'organiser de meeting (le dernier dans le New Hampshire a été annulé), s'afficher dans les médias de manière quotidienne ou presque peut en effet lui permettre de remobiliser sa base.

D'autant que le pensionnaire de la Maison Blanche n'hésite pas dans ces rendez-vous à utiliser les armes qui ont fait son succès au fil du temps : les invectives et les informations partiellement ou totalement incorrectes. En avril dernier, il avait par exemple sous-entendu que boire de l'eau de javel pourrait aider à combattre le Covid-19.

Sa dernière interview sur Fox News le 18 juillet a également montré qu'il n'hésiterait pas à maintenir des propos erronés même s'il est contredit. Face à Chris Wallace, il a par exemple assuré que les Etats-Unis avaient le meilleur taux de décès au monde face au coronavirus, et que Joe Biden avait déclaré vouloir diminuer les fonds de la police. Deux affirmations fausses, qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure de prouver malgré des documents fournis par son équipe de campagne.

Wallace: "We have the 7th highest mortality rate in the world." ...





Trump: "I think it's the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates."





Wallace: "That's not true, sir." pic.twitter.com/gC3sDgxh3p

— DNC War Room (@DNCWarRoom) July 19, 2020