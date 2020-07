Les énergies renouvelables surpassent les énergies fossiles en Europe, une première

Une bonne nouvelle pour l'environnement. Pour la première fois, l'Union européenne a produit au premier semestre 2020 plus d'électricité d'origine renouvelable que d'électricité issue de combustibles fossiles, selon une analyse du centre de réflexion Ember publiée mercredi.

Les énergies renouvelables (éolien, solaire, hydroélectricité, bioénergies) ont généré 40 % de l'électricité des 27 pays de l'UE durant cette période, contre 34 % pour les combustibles fossiles (charbon, gaz). De quoi faire baisser les émissions de CO2 du secteur de 23 %, a calculé ce think tank, basé à Londres, spécialiste de la transition énergétique.

