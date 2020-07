Coronavirus : Un médecin court 35km avec un masque pour démentir les théories du complot

Pour lutter contre la désinformation et les théories du complot autour des masques faciaux, un médecin a parcouru 35 km avec un masque sur le visage.

Tom Lawton, qui travaille à l'infirmerie royale de Bradford, dans le nord de l'Angleterre, a déclaré qu'il avait décidé de faire cette expérience pour les personnes atteintes de maladies respiratoires qui souhaitent en porter un, mais qui ont trop peur de le faire à cause de fausses informations.

Lors de son expérience, le médecin a noté que les niveaux d'oxygène ne sont jamais tombés en-dessous de 98% de leur niveau habituel. Il a déclaré à Newsweek : «Il y a beaucoup de gens qui ne veulent tout simplement pas porter de masque et trouveront toutes les excuses possibles, mais les personnes qui me préoccupent le plus sont les personnes atteintes de maladies respiratoires, qui aimeraient porter un masque, faire leur part, mais ont peur parce qu'il y a eu des rapports indiquant que cela provoque une hypoxie [un manque d'oxygène], j'ai vu des rapports sur des personnes qui tombaient raides mortes alors qu'elles portaient des masques».

«Mon masque vous protège, votre masque me protège»

«Je suis quelqu'un qui comprend la science, j'ai accès à un oxymètre de pouls (un appareil utilisé pour surveiller la quantité d'oxygène transporté dans le corps), je peux donc sortir et montrer que ce n'est absolument pas le cas», a assuré le médecin.

«Pour compenser le fait que je suis en forme et en bonne santé, j'ai pensé qu'en courant, j'utiliserais 10 fois plus d'oxygène que si je restais assis ici. Si je peux montrer que je peux faire passer de l'oxygène pour 10 personnes à travers le masque, alors j'espère que quelqu'un qui a une maladie respiratoire et veut porter un masque sera rassuré», a ajouté Tom Lawton.

«Il y a évidemment des gens qui ne peuvent pas porter de masque pour une raison ou une autre, principalement pour des raisons psychologiques ou de syndrome de stress post-traumatique, mais tous ceux qui peuvent en porter devraient vraiment le faire. Mon masque vous protège, votre masque me protège», a conclu le médecin.

Ce dernier a également collecté plus de 2.400 £ (2.637 €) pour le Trussell Trust, une organisation caritative qui œuvre pour mettre fin à la pauvreté alimentaire et soutient les banques alimentaires à travers le Royaume-Uni.