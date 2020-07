Vidéo : des images exceptionnelles de la planète Mars

Des images à couper le souffle. Une chaîne YouTube britannique a remasterisé en ultra-haute définition les images prises sur Mars par les rovers successifs de la Nasa. La vidéo issue de ce travail, partagée la semaine dernière, a déjà été vue 3,2 millions de fois.

Les youtubeurs de la chaîne ElderFox Documentaries, spécialisée dans l'espace, ont «assemblé» les images de la planète rouge capturées par les robots Spirit (2004-2010), Opportunity (2004-2019) et Curiosity (2012-aujourd'hui), pour créer des panoramas fantastiques.

«C'est la première fois que des images de Mars sont rendues dans une résolution 4K époustouflante», affirme le narrateur de la vidéo, longue de 10 minutes. En effet, aucune vidéo ne peut être prise par les rovers sur Mars, en raison de la lenteur avec laquelle les données sont envoyées à la Terre.

L'un des panoramas visibles dans la séquence est composé de plus de 1.000 photos, prises par le robot Curiosity entre le 24 novembre et le 1er décembre 2019. Selon ElderFox Documentaries, il s'agit de «la plus grande mosaïque (de la surface de Mars) jamais réalisée». Elle contient 1,8 milliard de pixels.