Pourquoi l'ambassadeur américain en Corée du Sud a dû raser sa moustache

Objet de tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, la moustache de l'ambassadeur américain à Séoul n'est plus. Harry Harris est allé faire un tour ce week-end chez un barbier pour la raser, après des mois de polémiques.

La scène a été filmée, puis la vidéo publiée sur le compte Twitter de l'ambassade, avant d'être partagée par Harry Harris lui-même. «Heureux d'avoir fait ça», a-t-il commenté dans des tweets en anglais et en coréen. «Pour moi, c'était soit garder la moustache, soit laisser tomber le masque. L'été à Séoul est beaucoup trop chaud et humide pour les deux. Les directives sur le Covid-19 comptent et je suis un homme masqué !», a expliqué l'ambassadeur de 63 ans.

Glad I did this. For me it was either keep the 'stache or lose the mask. Summer in Seoul is way too hot & humid for both. #COVID guidelines matter & I'm a masked man! Enjoyed getting to know Mr. Oh & appreciated his heartfelt words about how much he values the #USROKAlliance. https://t.co/ja2WMD49Fr

— Harry Harris (@USAmbROK) July 25, 2020