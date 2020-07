Elle tombe enceinte sans jamais avoir eu de rapport sexuel

Un phénomène rare. Une Américaine a révélé être tombée enceinte à l’âge de 19 ans alors qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle.

Après avoir constaté que ses règles avaient du retard, Samantha Lynn Isabel, aujourd’hui âgée de 24 ans et mère d’un petit garçon prénommé Bentley, s’est rendue dans une pharmarcie pour acheter un test de grossesse, qui à sa grande surprise, s’est avéré positif, a-t-elle raconté auprès du média News.

La jeune femme a découvert avec stupeur qu’elle était enceinte de cinq semaines alors qu’elle était toujours vierge. Comme elle l'a souligné dans une vidéo TikTok visionnée plus d’un million de fois, elle avait à l’époque seulement pratiqué les préliminaires avec son petit ami. Alors comment est-ce possible ?

Si sa famille et ses amis l’ont depuis surnommée la «Vierge Marie», a-t-elle précisé, cela n’a rien d’un miracle. En effet, certains actes sexuels non protégés, qui n’incluent pas la pénétration, peuvent entraîner une grossesse non désirée. Cela peut se produire si l'éjaculation a lieu au niveau de la vulve et que les spermatozoïdes parviennent à remonter jusqu'au niveau de l'utérus.

Le risque de tomber enceinte avec des préliminaires est certes très faible, mais pas impossible, comme en témoigne l’histoire de Samantha Lynn Isabel, qui est toujours en couple avec son petit ami du lycée, et avec qui elle a eu un deuxième enfant l’année dernière, conçu cette fois-ci, avec pénétration.