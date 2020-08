Coronavirus : un couvre-feu imposé à Melbourne

Les autorités australiennes ont annoncé ce dimanche 2 août la mise en place d'un couvre-feu à Melbourne, la deuxième ville la plus importante du pays.

Malgré des premières mesures de confinement au début du mois de juillet, Melbourne est touché par une grande vague de contaminations. 671 personnes ont été testées positives au Covid-19 le 2 août, ajoutant au total de 11 567 contaminations dans l'Etat de Victoria (où est situé Melbourne).

Le premier ministre de l'Etat, Daniel Andrews, a déclaré un «état de catastrophe». La capitale victorienne passe au «stade 4» des restrictions jusqu'au 13 septembre. A partir de 18h, ce 2 août, le couvre-feu sera mis en place de 20h à 5 heures du matin dans la ville.

From 6pm tonight, Melbourne will move to Stage 4 restrictions with stronger rules to stop the spread of coronavirus





That includes a curfew from 8pm to 5am, which also takes effect from tonight.





For more information, read the full statement at: https://t.co/mNWki0xP2x pic.twitter.com/MnjYxEWqvt

— Australian Government (@ausgov) August 2, 2020