DIRECT - Explosions à Beyrouth : Emmanuel Macron est arrivé au Liban

Deux jours après la double explosion qui a ravagé une partie de Beyrouth, Emmanuel Macron se rend au Liban ce jeudi. L'aide internationale s'organise peu à peu. Un dernier bilan fait état d'au moins 137 personnes décédées. Parmi elles, l'architecte français Jean-Marc Bonfils.

11h39

Emmanuel Macron : « Un témoignage de soutien, d'amitié, de solidarité fraternelle au peuple libanais » pic.twitter.com/LzWsw1s6sn — CNEWS (@CNEWS) August 6, 2020

11h13

Emmanuel Macron est arrivé au Liban. Il s'agit de la première visite d'un chef d'Etat étranger.

Le Liban n’est pas seul. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 6, 2020

08h46

Le bilan de la catastrophe s'alourdit. On compte désormais plus de 137 morts et 5.000 blessés.

08h38

Emmanuel Macron a décollé jeudi peu avant 08H00 pour le Liban. Le chef de l'Etat doit atterrir autour de 11H00 françaises (12H00 locales) à Beyrouth où il sera accueilli par le président libanais Michel Aoun.

06h12

Installé au Liban où il avait pris part notamment à des projets de restauration de bâtiments détruits par la guerre, l’architecte Jean-Marc Bonfils, , compte parmi les victimes françaises des explosions meurtrières qui ont ravagé mardi Beyrouth, a annoncé la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

"L’architecte français Jean-Marc Bonfils est décédé dans la terrible catastrophe de Beyrouth. Je rends hommage à son œuvre majeure, telle la restauration d'immeubles patrimoniaux détruits par la guerre du Liban. La France et le Liban sont unis dans le chagrin de sa mort", a annoncé la ministre, dans un message publié dans la nuit de mercredi à jeudi sur son compte Twitter.