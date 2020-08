Explosions à Beyrouth : des feux d'artifice étaient stockés sur place, affirme un ancien employé du port

Un ancien employé du port de Beyrouth, d'où est partie la gigantesque double explosion qui a ravagé la capitale libanaise mardi dernier, a affirmé au Guardian, ce vendredi 7 août au soir, que des feux d'artifice avaient bien été stockés dans le même hangar que celui où avait été mis le nitrate d'ammonium, ce composé chimique qui serait à l'origine de la catastrophe.

Cet homme, du nom de Yusuf Shehadi, a indiqué au quotidien britannique avoir été chargé il y a plusieurs années par l'armée libanaise de stocker divers produits chimiques dans l'entrepôt numéro 12 du port de Beyrouth, ceci en dépit de nombreuses protestations émanant d'autres services administratifs.

En outre, assure-t-il, le hangar en question abritait déjà une quantité importante de feux d'artifice, lesquels avaient été saisis il y a plus de dix ans, en 2009 ou en 2010, et qui auraient été mis là jusqu'à la tragédie du 4 août dernier.

Beirut explosion: former port worker says fireworks stored in hangar https://t.co/8KTBWvTK0K

— The Guardian (@guardian) August 7, 2020