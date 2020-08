Explosions à Beyrouth : un compte Instagram aide les habitants à retrouver les personnes disparues

Il se nomme @locatevictimsbeirut et compte déjà plus de 110.000 abonnés sur Instagram. Depuis l'explosion survenue dans le port de Beyrouth survenue mardi, les habitants et leurs proches tentent de s'organiser. Le compte Locate Victims publie ainsi les visages des victimes afin de les aider à les retrouver.

La page de ce compte affiche des photos des personne portées disparues. L'idée est de pemettre à des familles de partager ces photos après avoir contacter les administrateurs de Locate Victims Beirut. Ces derniers publient alors une photo et précisent quelques détails. Si une personne a des nouvelles, elle peut alors le signaler.

«Suivez et partagez s'il vous plaît. Si vous avez des êtres chers, envoyez moi un DM (message privé) et je partagerai autant que je peux. Nous devons être efficaces et disposer d'une plateforme unique permettant aux gens de voir ces images», est-il expliqué. Plus de 90 photos avaient été publiées au moment où nous écrivons ces lignes, ce vendredi 7 août. Plusieurs personnes y précisant leurs numéros de téléphone à contacter en urgence le cas échéant, tandis que certaines y font part de leurs émotions ou laissent des messages de soutien.

Le compte référence également un certain nombres d'ONG et associations qui œuvrent au Liban et collectent des fonds pour aider à la reconstruction de la ville ravagée. Ainsi, le site renvoie notamment vers La Croix Rouge, l'Unicef ou encore l'association de dons du sang Donner Sang Compter. La catastrophe a fait 150 morts selon un dernier bilan provisoire.