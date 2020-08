Ils retrouvent leur chat 12 ans après l'avoir perdu

C’est une belle histoire de retrouvailles. Douze ans après avoir perdu sa trace, une famille britannique a finalement eu des nouvelles de son chat disparu.

Tout a commencé en 2008 révèle le journal The Guardian. La famille Davies est alors en vacances sur un site de camping en Ecosse, dans l’ouest du pays. Mais au moment de repartir pour Manchester, Georgie, une petite chatte d’à peine trois ans, manque à l’appel. Impossible de la retrouver. Les Davies se résignent alors à partir sans elle après des recherches infructueuses.

Pendant 12 ans, le félin est resté dans le parc forestier Queen Elizabeth, rendant régulièrement visite au camping où visiteurs et employés lui donnaient quelques restes. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, le site a été contraint de fermer.

