Un hockeyeur israélien signe dans le club d’Auschwitz, pour «aider à ne pas oublier l’Holocauste»

Le devoir de mémoire par le sport. Le capitaine de l'équipe de hockey sur glace d'Israël, Eliezer Sherbatov, a créé la surprise en signant, au début du mois d'août, avec le club d'Oswiecim, le nom polonais de la ville d'Auschwitz, où furent massacrés plus d'un million de juifs durant la Seconde guerre mondiale.

S'exprimant dans les colonnes du journal israélien Yediot Aharonot, le sportif de 28 ans a assuré que «les Polonais sont heureux qu'un juif d'Israël vienne jouer pour l'équipe d'Auschwitz» et qu'il voulait, par ce geste, «aider à ne pas oublier l'Holocauste».

Eliezer Sherbatov a ajouté qu'il s'était senti «bien accueilli» et a également tenu à dire qu'il ne craignait pas que des fans de hockey puissent avoir recours à des insultes antisémites, comme cela arrive déjà avec les fans de football polonais.

Cette arrivée à Oswiecim constitue même pour lui une véritable «motivation». «Je veux gagner le championnat, la Coupe de Pologne et le titre continental, et alors tout le monde saura que celui qui a fait ça est un juif israélien», a-y-il déclaré au Yediot Aharonot, espérant donc bien prendre une revanche à valeur de symbole sur l'Histoire.

Toujours est il que sur les réseaux sociaux, ce contrat passé avec une ville dont le nom reste définitivement associé à la Shoah désoriente certains internautes. «Tu es un joueur talentueux. Tu ne pouvais pas trouver un autre club dans lequel signer ? Chaque point que tu marqueras fera la fierté d'une ville qui a vu tes frères et tes soeurs partir en fumée. Franchement, chaque personne qui vit aujourd'hui à Oswiecim porte encore une part de responsabilité», a par exemple écrit sur Twitter Rabbi Poupko, un rabbin new-yorkais.

Yes I had other opportunities. But if you can’t see that this is bigger than me and you, then I am disappointed.



My goal is to lift the cup so people can cheer a Jewish hockey player.



That’s what I call, creating a new history for us Jews!#hockey #jew #israel #poland #Auschwitz https://t.co/Pl7N2QLQD3

— Eliezer Sherbatov (@Sherbatov1) August 10, 2020