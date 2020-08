Portée par des chaînes humaines de femmes, la contestation continue en Biélorussie

Des chaînes humaines, initiées par des centaines de femmes vêtues de blanc, se sont multipliées hier et ce jeudi 13 août en Biélorussie, notamment à Minsk, la capitale.

Elles ont pour but de dénoncer les violences qui s'exercent sur les manifestants qui contestent la réélection du président de la République, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994.

A Minsk, le 13 août. Sergei GAPON / AFP

Alexandre Loukachenko a été réelu pour un sixième mandat le 9 août dernier avec plus de 80% des voix selon les résultats officiels. Des milliers de citoyens contestent ce score estimant que le vote a été truqué. Plus de 6.700 personnes ont été arretées depuis le début des manifestations qui ont suivi son élection. Le nombre de blessés par les tirs de grenades lacrymogènes, de balles en caoutchouc et les coups de matraque de la police est inconnu.

Pour s'élever contre ces arrestations et ces violences, de nombreuses manifestantes étaient habillées en blanc, portaient des fleurs et formaient des chaînes de solidarité comme le rapporte la BBC et le montre cette vidéo de la correspondante russe de la chaîne anglaise.

Проспект Независимости прямо сейчас. Это видео Би-би-си прислал житель Минска. pic.twitter.com/NpbhB4kddu — Ольга Ившина (@oivshina) August 13, 2020

Les manifestants multiplient les formes de protestation : par exemple le personnel médical participe à des rassemblements devant leurs établissements et les artistes de la Philarmonie de Minsk ont eux entonné des chants patriotiques devant leur bâtiment.

La principale opposante à Alexandre Loukachenko, Svetlana Tikhanovskaïa, créditée de seulement 10% des voix par les résultats officiels, a dû fuir en Lituanie après le scrutin. Pour ses partisans, elle a subi des pressions de la part du pouvoir biélorusse.