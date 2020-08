«Regrettez-vous tous vos mensonges ?» : la question d'un journaliste déstabilise Donald Trump

Une question osée. Au cours d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le journaliste S.V. Dáte a demandé jeudi à Donald Trump s'il regrettait «tous (ses) mensonges». De quoi légèrement troubler le président américain, qui a préféré ne pas répondre.

«Monsieur le président, après trois ans et demi, regrettez-vous tous les mensonges que vous avez faits au peuple américain ?», s'est risqué à lancer le correspondant du HuffPost américain à la Maison Blanche.

VIDEO: Reporter to Trump: 'Do you regret all the lying?'





A reporter asks US President Donald Trump if he regrets "lying to the American people" during a press conference at the White House pic.twitter.com/hyppebE2IE

— AFP news agency (@AFP) August 14, 2020