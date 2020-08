La correspondance entre Donald Trump et Kim Jong-un bientôt dévoilée dans un livre

Quelle est la véritable nature des relations entre Donald Trump et Kim Jong-un ? Le nouveau livre sur le président américain du célèbre journaliste d'investigation américain Bob Woodward, à paraître le 15 septembre, promet de répondre à cette question, en dévoilant la correspondance entre les deux chefs d'Etat.

Pour son nouvel ouvrage, dont le titre est «Rage», Bob Woodward (qui avait révélé l'affaire du Watergate avec son acolyte Carl Bernstein) s'est procuré 25 lettres «jamais rendues publiques jusqu'à présent» que se sont échangés les deux dirigeants, selon la maison d'édition américaine Simon & Schuster. Dans leurs missives, «Kim décrit le lien entre les deux leaders comme digne d'un 'film fantastique' alors que les leaders se lancent dans un menuet diplomatique extraordinaire», a affirmé l'éditeur sur la page Amazon consacrée au livre.

Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, la relation entre le président américain et le dictateur nord-coréen a connu des hauts et des bas. Elle a débuté par des insultes et des menaces, avant de s'apaiser, permettant l'organisation d'un sommet historique en juin 2018 à Singapour sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.

En septembre 2018, Donald Trump a affirmé à ses supporters que les deux hommes étaient «tombés amoureux». «Il m'a écrit de belles lettres, ce sont de magnifiques lettres», a-t-il déclaré. Mais pas de quoi faire progresser les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, au point mort depuis le fiasco du deuxième sommet Kim-Trump en février 2019 à Hanoï, au Vietnam.

Donald Trump interviewé pour ce livre

Face à ce manque d'avancées, le ton du leader nord-coréen vis-à-vis de Donald Trump se fait plus agressif ces derniers mois, celui-ci ayant menacé en janvier dernier les Etats-Unis d'une attaque «sidérante». De son côté, le dirigeant américain continue de mettre en scène sa proximité et son amitié avec Kim Jong-un, comme si de rien n'était.

Le livre de Bob Woodward, suite de «Peur, Trump à la Maison Blanche» publié en 2018, promet également de dévoiler les coulisses de certaines décisions prises par Donald Trump sur la pandémie de coronavirus, la crise économique qui en a découlé ou encore les manifestations antiracistes ayant suivi la mort de George Floyd.

Après avoir sévèrement critiqué le précédent livre de Bob Woodward, le qualifiant de «plaisanterie» et d' «escroquerie», Donald Trump a accepté de s'entretenir avec le journaliste pour ce nouvel ouvrage. «J'ai été interviewé par un très, très bon journaliste», a même affirmé le président américain sur Fox News en janvier dernier. Selon des sources interrogées par CNN, Bob Woodward a mené plus d'une douzaine d'entretiens avec le milliardaire républicain pour ce livre.