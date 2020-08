«J'avais 15 ans» : Rose McGowan accuse un réalisateur d'agression sexuelle

«J'avais 15 ans», lâche Rose McGowan. Figure du mouvement #MeToo, l'actrice, qui avait été l'une des premières à dénoncer les violences sexuelles commises par Harvey Weinstein, accuse à nouveau. Sur Twitter, elle désigne cette fois-ci Alexander Payne, un réalisateur américain qui l'aurait agressée il y a plus de 30 ans.

«Alexander Payne. Tu m'as fait asseoir et m'as montré un film porno soft que tu avais réalisé sous pseudonyme pour Showtime. Je me souviens encore de ton appartement à Silverlake. Tu es très bien membré. Tu m'as laissée à un coin de rue ensuite. J'avais 15 ans.»

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW

— Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020