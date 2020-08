Le nouveau record de température sur la Terre enregistré dans la vallée de la Mort ?

Il a fait très chaud ce dimanche dans la vallée de la Mort, en Californie. Au point que la plus haute température de l’histoire y a peut-être été enregistrée.

C’est le National Weather Service (NWS) américain qui a annoncé la nouvelle. 130 degrés Fahrenheit, soit 54,4 degrés Celsius, ont été relevée dans la célèbre vallée de la Mort, connue pour son climat particulièrement étouffant.

Si le service national de météorologie des États-Unis venait à confirmer cette donnée, ce serait bien la plus haute température de l’histoire.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130F. In July 2013, it last reached 129F. If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3F. @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4

— NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020