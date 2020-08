Une pièce de Lego coincée dans le nez d’un enfant depuis deux ans finit par sortir

Un jeune néo-zélandais a eu la joie de voir une pièce de Lego s’extraire de son nez dimanche, deux ans après l’avoir inhalé par erreur.

Sameer Anwar, âgé aujourd'hui de 7 ans, s'était introduit la petite pièce en 2018. A l'époque, il se rend vite compte que quelque chose ne va pas, et ses parents aussi. Ils décident alors d’accompagner leur fils chez le médecin pour tenter d’extraire le jouet. Mais sur le moment, rien à faire, impossible de déplacer l'objet. Il aurait fallu l’avaler et non pas l’inhaler.

Le temps passe, et le jeune Sameer ne ressent rien. Aucune douleur ni difficulté à respirer. L’enfant continue à vivre comme si de rien n'était, au point que ses parents oublient même que le bras d’un personnage de Lego reste logé au fond du nez de leur fils.

Lego piece falls out of New Zealand boy's nose after being stuck for two years https://t.co/Ph8nVtfwOm

— Guardian Australia (@GuardianAus) August 17, 2020