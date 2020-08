La fille de Stéphanie de Monaco pousse un gros coup de gueule contre Kim Jong-Un

Camille Gottlieb, la fille de la princesse monégasque, s’en prend au leader nord-coréen dans un message publié sur son compte Instagram mardi.

Plutôt habituée à partager des clichés sur son quotidien en famille, entre amis, ou avec son chien, la dernière petite-fille de Grace de Monaco a partagé deux articles de presse sur une nouvelle action menée par Kim Jong-Un.

«Dans quel monde vit-on ? Comment est-ce possible qu'un homme d'Etat cautionne ce genre de pratique et qui plus est 'l'ordonne' aux habitants de son pays ?», se demande Camille Gottlieb.

«S'occuper de notre monde qui va si mal»

Elle s’oppose au décret nord-coréen du mois de juillet interdisant de posséder des animaux de compagnie. Ils sont depuis peu envoyés dans des restaurants pour être cuisinés ou confiés à des zoos. Kim Jong-Un considère en effet qu’avoir un animal chez soi représente «une tendance corrompue de l'idéologie bourgeoise».

La fille de Stéphanie de Monaco poursuit son coup de gueule par ces mots : «Il va falloir évoluer et essayer de s'occuper de notre monde qui va si mal. Que l'on s'occupe plutôt du racisme, de l'environnement, la pauvreté, les catastrophes naturelles, la famine, la surpopulation, l'inégalité entre les sexes, la maladie, et accessoirement la pandémie que l'on vit, au lieu d'essayer de faire bouffer leurs animaux domestiques aux habitants de son pays.»

Pas sûr que cette prise de parole soit entendue dans le pays asiatique, ni qu’une crise diplomatique n'éclate entre le Rocher et la Corée du Nord.