La nouvelle villa de Jennifer Lopez menacée par le réchauffement climatique

La chanteuse Jennifer Lopez vient de s’offrir, avec son fiancé Alex Rodriguez, une villa à 40 millions de dollars, située sur Star Island, à Miami Beach (Etats-Unis). Mais sa luxueuse propriété est menacée par le réchauffement climatique.

La ville insulaire du sud de la Floride pourrait en effet se retrouver inondée dans moins d'une quarantaine d’années.

Selon différentes projections, le niveau de la mer est monté de 7 centimètres depuis 1992, mais la dynamique s’est accélérée ces quinze dernières années, et l’eau pourrait encore monter d'au moins plusieurs dizaines de centimètres d’ici à 2060 en raison de la fonte de la banquise provoquée par le réchauffement climatique.

La nouvelle demeure XXL du couple, qui fait plus de 3.700 mètres carrés et regroupe notamment dix chambres, douze salles de bain, et un ascenseur, pourrait donc se retrouver un jour les pieds dans l’eau, tous comme les autres villas de stars situées en bord de mer, à Star Island, mais aussi à Fisher Island, et à Indian Creek.

En 2018, un autre rapport publié par l'Union of Concerned Scientists (UCS), un groupe américain indépendant de scientifiques, avait également montré, qu’en Floride, le niveau des océans devrait monter de 55 centimètres d'ici à 2045, et de 1,95 mètre d'ici à 2100, alors que l'altitude moyenne dans l'Etat est d'environ 1,80 mètre.

Face aux inondations à répétition, les autorités locales ont pris certaines mesures. Dans le quartier de Miami Beach par exemple, des rues ont notamment été surélevées et plusieurs pompes géantes ont été installées.