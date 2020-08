Etats-Unis : la police tire à plusieurs reprises sur un homme noir qui rentrait dans sa voiture

Une nouvelle vidéo qui fait monter la colère aux Etats-Unis. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent Jacob Blake, un Noir américain, se faire tirer dans le dos à plusieurs reprises par des policiers.

L'incident est intervenu ce 23 août à Kenosha, une ville du Wisconsin. Si les détails qui ont mené à la fusillade sont encore flous, il semblerait qu'une patrouille soit intervenue en début de soirée pour un «incident domestique». La vidéo publiée, filmée par un riverain de l'autre côté de la route, ne montre que la fin de la scène.

L'on y voit Jacob Blake marcher en direction du siège conducteur de sa voiture, pendant que les policiers le suivent en criant, avec leurs armes pointées sur lui. Alors qu'il tente de rentrer dans son véhicule, l'un des agents l'attrape par son haut et sept coups de feu résonnent. Transporté à l'hôpital, l'homme est toujours dans un état grave. Selon l'avocat Ben Crump, spécialisé dans la défense de familles victimes de violences policières, les trois fils de Jacob Blake étaient dans la voiture au moment de la fusillade.

Confirmed: Jacob Blake’s 3 SONS were IN THE CAR he was getting into when @KenoshaPolice shot him tonight. They saw a cop shoot their father. They will be traumatized forever. We cannot let officers violate their duty to PROTECT us. Our kids deserve better!! #JusticeForJacobBlake

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020