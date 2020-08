Etats-Unis : La colère s'intensifie après la bavure policière dans le Wisconsin

Ferguson, New York, Minneapolis, et maintenant Kenosha. Cette ville du sud du Wisconsin est devenue le centre de l'attention du mouvement Black Lives Matter depuis ce 24 août. La publication d'une vidéo montrant la police locale tirant à de multiples reprises dans le dos de Jacob Blake, un Noir américain, a enflammé la population, et bien au-delà.

Les faits qui ont conduit à la fusillade sont encore flous. Les policiers qui intervenaient sur place avaient été appelés pour un conflit de voisinage. Le temps que l'enquête fasse la lumière sur les événements, ils ont rapidement été suspendus de leur fonction, ce qui n'a pas calmé les habitants de Kenosha. Dans la nuit du 24 au 25 août, des manifestations ont éclaté malgré un nouveau couvre-feu imposé par les autorités.

Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi rendues devant le palais de justice de la ville. Des policiers et la garde nationale appelée en renfort étaient présents pour éviter les débordements. Comme lors de récentes manifestations, des projectiles ont été lancés sur les forces de l'ordre, qui ont répondu par du gaz lacrymogène. Selon les témoins sur place, des magasins ont été pillés ou incendiés.

Particulièrement engagés dans la lutte pour l'égalité raciale ces dernières semaines, des joueurs NBA ont pris la parole pour dénoncer la brutalité policière. «Je pense que les gens commencent à comprendre pourquoi les Noirs américains ont si peur de la police», a ainsi déclaré Khris Middleton, joueur des Milwaukee Bucks, franchise installée à quelques dizaines de kilomètres de Kenosha. Chris Paul (Oklahoma City Thunder), président de l'Association des joueurs de la ligue, a également tenu à envoyer ses prières en direction de Jacob Blake, toujours hospitalisé.

Du côté des réactions politiques, le candidat à la présidentielle Joe Biden a demandé une enquête transparente. Son rival, le président Donald Trump, n'a pas encore communiqué, mais devait être briefé sur le sujet selon son directeur de cabinet Mark Meadows.

Yesterday, Jacob Blake was shot seven times in the back by police. His kids watched from the car. Today, we woke to grieve yet again.





We need a full and transparent investigation. https://t.co/9X7l25nq8d

— Joe Biden (@JoeBiden) August 24, 2020