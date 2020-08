Un bébé de 8 semaines parle déjà

Le petit Charlie-John, âgé de huit semaines, est présenté par ses parents comme le bébé le plus jeune à avoir parlé. Dans une vidéo, on l’entend dire «hello» à son père.

Le couple de Britanniques a expliqué au Mirror avoir été complétement choqué quand leur fils s’est mis à bafouiller puis à parler. La mère a alors rapidement pris son téléphone pour filmer la scène, qui s’est reproduite.

«C’était magique, nous avions les larmes aux yeux», raconte Caroline, la maman. «Mon mari Nick avait Charlie dans ses bras et lui disaient doucement «hello» («bonjour»). Je pense qu’il aime la voix grave de Nick».

«Charlie a dit «hello» en retour plusieurs fois et nous avons décidé de le filmer car nous ne pouvions pas croire qu’il parlait réellement», poursuit-elle. Le Mirror raconte que le premier enfant du couple, Lottie, avait déjà parlé rapidement, à six mois. Il est considéré que les bébés disent leur premier mot entre 10 et 14 mois en moyenne.