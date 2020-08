Paris : les abords de 80 écoles piétonnisés à partir de la rentrée

Dans quelques jours, les alentours d'environ 80 écoles de Paris seront désormais réservés aux piétons, annonce à CNews ce mercredi 26 août David Belliard, adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l'espace public.

En vue de la rentrée, des équipements amovibles ont été installés en urgence devant des écoles, choisies suivant la faisabilité des travaux. «Ces aménagements sont adaptés au contexte local autour de chaque établissement», précise David Belliard. Les plots, barrières et marquages au sol sont semblables à ceux des nouvelles pistes cyclables.

Deux configurations sont mises en place : quand c'est possible, la zone est totalement fermée à la circulation. Sinon, elle est «apaisée». Il s'agit alors d'abaisser la vitesse à 20 km/h ou de limiter le trafic matin et soir aux heures de début et de fin de classe. Le passage des véhicules de secours, de transport de personnes handicapées et de livraison reste possible.



Rue du Capitaine Lagache (17e) / © Mairie de Paris

En pleine reprise de l'épidémie de coronavirus, «cette mesure est un enjeu sanitaire», souligne David Belliard, pour favoriser le respect de la distanciation sociale. Mais plus largement, l'ancien tête de liste écologiste aux municipales à Paris veut «sortir du modèle actuel qui consacre encore la moitié de l'espace public à la voiture individuelle».

Il milite ainsi pour «adapter la ville aux plus vulnérables, dont les enfants. Ce sont eux qui pâtissent le plus de la pollution de l'air, et qui sont en première ligne dans la rue face aux dangers des nombreux véhicules».

Une carte des premières écoles aménagées

Ces aménagements sont censés être achevés aux abords des 80 premières écoles «pour fin septembre», fait savoir l'adjoint. Voici la carte de celles qui devraient être prêtes dès la rentrée :

Puis, «d'ici à décembre», une dizaine d'établissements supplémentaires devraient bénéficier du même traitement. Et, suivant les réactions, cet urbanisme tactique pourra être «adapté et corrigé» suivant les cas.

En parallèle, va se poser la question de la mise à profit de ces nouveaux espaces autour des écoles rendus aux piétons. Des concertations seront engagées avec les riverains et les membres de la communautés éducative. «Notre volonté est de les végétaliser quand ce sera possible», espère l'adjoint EELV.

Rue Pihet (11e) / © Mairie de Paris

Mais Anne Hidalgo et ses alliés verts voient plus loin. «Notre objectif est d'apaiser les alentours des 1.200 écoles que compte la capitale, dont 300 qui seront totalement piétonnisées», prévoit David Belliard.

Pour rappel, la candidate socialiste s'était engagée pendant la campagne des municipales à interdire aux voitures les abords des 300 écoles parisiennes les plus polluées. Elle avait fait cette promesse en scellant son alliance avec les écologistes.

Cette initiative est vue d'un bon oeil par l'association Respire, qui avait publié en juin dernier une carte des 100 écoles à piétonniser d'urgence. Son directeur, Olivier Blond, «se félicite de la volonté d'agir vite de la mairie et du lancement de cette dynamique de longue durée». Mais il prévient qu'il sera «attentif à la qualité des aménagements».

«Soit on peut se contenter de mettre une petite barrière de 8 à 9h et de 17 à 18h, soit transformer entièrement le plan de circulation d'un quartier. Ce n'est pas facile, ce n'est pas possible dans chaque situation, mais il faut être le plus ambitieux possible», plaide le directeur de Respire.